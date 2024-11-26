Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 14LK8 Khu nhà ở Cục cảnh sát hình sự , Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng (công ty có hỗ trợ data)
Nghiên cứu thị trường
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua hàng
Chăm sóc duy trì khách hàng trước và sau bán hàng
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
Có thể chạy thị trường khu vực Hà Nội (có hỗ trợ từ công ty)
Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm :
Thu nhập từ: Lương + thưởng + Phụ cấp xăng xe, điện thoại + phụ cấp tăng ca + Trợ cấp Đồng phục + Du lịch + tháng lương thứ 13...
Có thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty...
Được tham gia các hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm do Công ty tổ chức...v..v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam
