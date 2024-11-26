Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14LK8 Khu nhà ở Cục cảnh sát hình sự , Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng (công ty có hỗ trợ data)

Nghiên cứu thị trường

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua hàng

Chăm sóc duy trì khách hàng trước và sau bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Có thể chạy thị trường khu vực Hà Nội (có hỗ trợ từ công ty)

Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm :

Thu nhập từ: Lương + thưởng + Phụ cấp xăng xe, điện thoại + phụ cấp tăng ca + Trợ cấp Đồng phục + Du lịch + tháng lương thứ 13...

Có thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty...

Được tham gia các hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm do Công ty tổ chức...v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam

