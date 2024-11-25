Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Thời Trang Chicland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Thời Trang Chicland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Thời Trang Chicland
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Thời Trang Chicland

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Thời Trang Chicland

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Phụ trách quản lý các gian hàng Shopee
- Làm hình ảnh video, content sản phẩm
- Tối ưu các chỉ số
- Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính 8h - 17h. Nghỉ 1 ngày/ tuần.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến
- Ưu tiên các bạn trẻ năng động, sáng tạo trong công việc

Tại Thời Trang Chicland Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7-10 triệu, có lương cứng, không áp doanh số, thưởng % theo doanh số
- Đóng bảo hiểm theo quy định
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm vận hành sàn, lên kế hoạch marketing, Photoshop...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang Chicland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thời Trang Chicland

Thời Trang Chicland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 4 Láng Hạ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

