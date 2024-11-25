Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Thời Trang Chicland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Phụ trách quản lý các gian hàng Shopee

- Làm hình ảnh video, content sản phẩm

- Tối ưu các chỉ số

- Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính 8h - 17h. Nghỉ 1 ngày/ tuần.

Yêu Cầu Công Việc

- Chỉ tuyển nữ

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

- Ưu tiên các bạn trẻ năng động, sáng tạo trong công việc

Quyền Lợi

- Thu nhập 7-10 triệu, có lương cứng, không áp doanh số, thưởng % theo doanh số

- Đóng bảo hiểm theo quy định

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm vận hành sàn, lên kế hoạch marketing, Photoshop...

Cách Thức Ứng Tuyển

