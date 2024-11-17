Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mathnasium Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Mathnasium Việt Nam

Quản lý/Vận hành lớp học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Mathnasium Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Điều hành toàn bộ các hoạt động của trung tâm, bao gồm công tác tuyển sinh, công tác dạy học, quản lý nhân sự và tài chính;
- Triển khai các hoạt động marketing tuyển sinh nhằm tăng số lượng học sinh cho trung tâm;
- Phân công công tác nhân viên, giáo viên.
- Đánh giá và xây dựng đội ngũ nhân sự của trung tâm;
- Thực hiện công việc liên quan đến chăm sóc học sinh. Giao tiếp với phụ huynh để trao đổi về kết quả học tập của học sinh.
Thời gian làm việc:
- Thời gian hoạt động của Trung tâm: 9h-21h; Quản lý làm việc 48h/tuần - sắp xếp linh hoạt
- Yêu cầu: Làm được buổi chiều tối và cuối tuần, nghỉ 01 ngày/tuần.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng.
- Độ tuổi từ 30-40
- Tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành giáo dục/ dịch vụ.
- Có kỹ năng tư vấn khách hàng và xử lý vấn đề tốt.
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên hiệu quả.
- Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả,
- kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập phù hợp với kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng doanh thu hàng tháng.
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.
Chế độ bảo hiểm BHXH - BHYT - BHTN, khám sức khỏe định kỳ.
Được cấp thẻ Taxi
Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn.
Nghỉ phép, nghỉ mát, nghỉ Lễ Tết.
Thường xuyên được đào tạo nâng cao, phát triển và thăng tiến cùng Mathnasium.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Miễn phí/ giảm học phí cho con CBNV Mathnasium.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mathnasium Việt Nam

Mathnasium Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2/2 đường O, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

