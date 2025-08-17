Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng và sản xuất nội dung quảng cáo cho các nền tảng số (Facebook, Instagram, TikTok, Google, Shopee Ads…).

- Phối hợp với designer và content team để tối ưu hóa hình ảnh/video và thông điệp quảng cáo phù hợp với từng nền tảng và từng nhóm khách hàng mục tiêu.

- Trực tiếp thiết lập, quản lý và tối ưu ngân sách quảng cáo trên đa nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads…

- Phân tích số liệu chiến dịch, đánh giá hiệu quả và đưa ra đề xuất cải thiện chỉ số (CPA, ROAS, CTR, Conversion Rate…).

- Theo dõi xu hướng ngành hàng, hành vi người tiêu dùng online để đề xuất ý tưởng truyền thông hiệu - quả.

- Phối hợp cùng các bộ phận E-commerce, KOLs, Livestream để triển khai chiến dịch đồng bộ trên toàn kênh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân hoặc FMCG.

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về vận hành các nền tảng quảng cáo Facebook/Meta, Google, TikTok, Shopee Ads.

- Hiểu biết cơ bản về targeting, A/B testing, đo lường hiệu quả quảng cáo và hành vi người dùng.

- Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng và có gu thẩm mỹ tốt.

- Biết sử dụng Canva, Capcut, hoặc các công cụ AI hỗ trợ nội dung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Thưởng doanh số, các dịp lễ, Tết, xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực

- Làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả cao

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

