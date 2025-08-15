Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Vpland làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 1A - 11 Hoàng Thành Villas, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty, tạo danh sách và chăm sóc khách hàng cá nhân.

Mở rộng, khai thác thêm các kênh khách hàng mới như BĐS, Facebook...

Hiểu và nhanh chóng nắm bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng.

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Cho thuê & chuyển nhượng các dự án... với hoa hồng hấp dẫn và thưởng nóng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp THPT, độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi

Có kinh nghiệm về Sale, Telesale và Chăm sóc khách hàng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin và giao tiếp tốt

Không nói ngọng, nói giọng địa phương

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Vpland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên.

Lương cứng từ 7 triệu đồng khi vượt KPI.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Tham gia team building và du lịch hằng năm.

Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm...

Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Vpland

