Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 06 Ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý Team Sale từ 3-5 người. Sản phẩm vật tư như: màng chống thấm, lưới nhựa che nắng, lưới thể thao, bạt phủ,...Data nóng từ marketing.

Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/ quý/ năm. Phân bổ KPI và giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

Giám sát quá trình triển khai kế hoạch của nhóm, đảm bảo Doanh số đề ra, đồng thời đưa ra điều chỉnh phù hợp với thực trạng.

Phỏng vấn và đào tạo nhân sự cho team. Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên định kỳ, từ đó đề xuất biện pháp khen thưởng hoặc kỷ luật.

Truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên, giải quyết các vấn đề và hỗ trợ nhân viên phát triển kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, đạt mục tiêu doanh số đề ra.

Thực hiện bán hàng với data công ty cung cấp, chăm sóc khách hàng, giải quyết các phát sinh trong quá trình bán hàng.

Đăng bài bán hàng trên các phương tiện truyền thông theo hướng dẫn và định mức hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng được giao

Chuẩn bị hợp đồng, giấy tờ, chứng từ đối với đơn hàng.

Báo cáo doanh thu team, báo cáo tình trạng data theo ngày/ tuần/ tháng/ năm

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 01 năm leader sale, ưu tiên từng làm việc với KH doanh nghiệp

Kinh nghiệm sale đa dạng sản phẩm gia dụng, dược mỹ phẩm, thời trang, vật tư công-nông nghiệp,...

Đã từng quản lý nhóm từ 3- 5 nhân sự.

Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.

Có niềm đam mê với kinh doanh, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, có tư duy thực chiến. Chủ động, tinh thần trách nhiệm, trung thực và kỷ luật tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.0000 vnđ đến 12.000.000 vnđ + thưởng Tip + thưởng hoa hồng đội nhóm + thưởng nóng (tự thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế). Thu nhập trung bình >20 tr/tháng.

Thử việc 02 tháng x 85% lương. Các khoản thưởng nhận 100%

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, du lịch hàng năm... sau 02 tháng thử việc.

Được ăn trưa free tại Công ty.

Được cung cấp máy tính & điện thoại phục vụ công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Được sếp hướng dẫn, đào tạo cụ thể để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

