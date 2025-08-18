Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

- Quản lý, điều hành hệ thống Trung tâm bán lẻ trang sức tại Hồ Chí Minh;

- Phụ trách thúc đẩy doanh số, đề xuất các chương trình Push Sale cụm Hồ Chí Minh

- Xây dựng các chương trình hành động kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận;

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng (mới/cũ/vip…) cho CN/CCN theo định hướng, chiến lược được phê duyệt:

- Đề xuất các chương trình hành động tìm kiếm, phát triển KH mới theo mục tiêu đã được phê duyệt;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc khối MKT triển khai các chương trình Marketing tại các TTTS trong Chi nhánh/Cụm chi nhánh;

- Khảo sát đánh giá thị trường và khách hàng, đề xuất các kế hoạch thúc đẩy doanh thu, khách hàng, dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng;

- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và các vấn đề phát sinh tại cửa hàng trong phạm vi được ủy quyền.