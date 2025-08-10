Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh B2B theo từng giai đoạn (tháng/quý/năm)

Tổ chức quản lý đội nhóm Kinh doanh phụ trách hoàn thành chỉ tiêu doanh số Cty phân bổ

Lên kế hoạch tiếp cận các nguồn Lead, phân bổ cho nhân viên trong Các kênh, đạt chỉ tiêu KPI đề ra

Lên kế hoạch kinh doanh tổng thể và phân bổ cho toàn bộ đội nhóm trong công ty

Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến quy trình với khách hàng, đơn hàng

Trực tiếp chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP khi cần thiết nhằm duy trì,kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ

Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và liên lạc đối tác tại những thị trường nội thất tiềm năng để mở rộng cơ hội hợp tác về sản phẩm

Làm việc với các đại lý/ đối tác ( thúc đẩy doanh số, theo dõi, quản lý doanh thu....)

Trực tiếp thực hiện dự án hoặc hỗ trợ dự án hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả

Tham mưu, đề xuất các phương án nhằm cải thiện các hoạt động kinh doanh hoặc tăng trưởng kinh doanh

Hàng tháng, Quý, Năm báo cáo kết quả kinh doanh với Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Từng ở vị trí TP kinh doanh hoặc team lead cho doanh nghiệp nội thất/xây lắp dân dụng với doanh thu 200 tỷ trở lên

Nam: từ 27 - 35 tuổi

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu

Có khả năng đi công tác xa

Ưu tiên người đã làm những ngành nghề tương đồng ở đơn vị có quy mô lớn.

Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao.

Chia sẻ và hòa đồng.

Kiến thức

Trình độ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.

Thành thạo tin học văn phòng, mail, web...

Trình độ tiếng anh Khá là một lợi thế

Hiểu biết về vật liệu nội thất, đặc biệt là gỗ công nghiệp.

Có kiến thức về kinh doanh, marketing và quản trị nhân sự

Có kiến thức về kinh doanh, marketing và quản trị nhân sự

Nắm bắt tốt thị trường, nhu cầu tiêu dùng, khảo sát tình hình thực tế

Có kinh nghiệm thực chiến phát triển các dự án kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Lương Cơ bản từ 20 - 30 Triệu + % hoa hồng

Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)

Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hàng năm có 2 đợt review lương (phụ thuộc vào năng lực và hiệu xuất công việc mang lại)

Bảo hiểm, phúc lợi xã hội theo quy định công ty và Nhà nước

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Được trang bị

Các dụng cụ hỗ trợ khác

VPP phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

