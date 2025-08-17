Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing tổng thể trên các kênh: Google Ads, Facebook/Meta Ads, Zalo, TikTok, SEO, Email Marketing...

Phối hợp với team Content, Design và Sales để xây dựng thông điệp truyền thông hiệu quả theo từng mục tiêu chiến dịch.

Tối ưu hiệu suất các chiến dịch quảng cáo (CPC, CPM, CPA...) và tăng tỷ lệ chuyển đổi (CR).

Phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Meta Business, CRM...) để đưa ra insight và đề xuất cải tiến hiệu quả chiến dịch.

Quản lý ngân sách marketing, theo dõi, đo lường và báo cáo định kỳ hiệu quả các chiến dịch cho cấp trên.

Đề xuất và thử nghiệm các kênh/công cụ digital marketing mới.

Quản lý vận hành sàn thương mại điện tử Ecom.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing (ưu tiên các ngành: F&B, du lịch...).

Thành thạo chạy quảng cáo trên các nền tảng: Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads,...

Có kinh nghiệm thực chiến tối ưu chiến dịch và sử dụng tốt các công cụ đo lường (Google Analytics, Facebook Pixel, Tag Manager...).

Hiểu biết tốt về SEO, Email marketing, Affiliate marketing là một lợi thế.

Đã từng vận hành sàn thương mại điện tử Ecom

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Chủ động, chịu áp lực tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

BHXH, nghỉ phép đầy đủ theo luật

Môi trường làm việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện

Có cơ hội học hỏi và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin