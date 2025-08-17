Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuần 1: Onboarding, tìm hiểu hệ sinh thái PSYEZ MEDIA, mô hình truyền thông tích hợp tâm lý – giáo dục – cộng đồng.
Tuần 2–3: Đào tạo kỹ năng chuyên môn theo hướng Content, Thiết kế hoặc dựng video. Học cách viết bài, dựng clip, thiết kế truyền thông và ứng dụng kiến thức tâm lý học.
Tuần 4–6: Tham gia vào các dự án truyền thông thật. Làm việc theo nhóm, có mentor kèm riêng, học cách chạy chiến dịch, phản biện – nhận feedback chuyên môn.
Tuần 7–8: Đề xuất và thực hiện dự án cá nhân hoặc nhóm. Báo cáo cuối kỳ, đánh giá năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 trở lên các ngành Marketing, Tâm lý học, Truyền thông, Báo chí, Xã hội học, Thiết kế, hoặc các ngành liên quan.
Yêu thích lĩnh vực sức khỏe tinh thần, giáo dục và truyền thông cộng đồng.
Tư duy học hỏi chủ động, cởi mở với phản hồi.
Biết sử dụng cơ bản các công cụ như Google Drive, Notion, Canva, CapCut/Premiere là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp bài bản, thực chiến cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm
Được cố vấn và định hướng nghề nghiệp 1:1
Có sản phẩm thực tế trong portfolio cá nhân
Nhận giấy chứng nhận, thư giới thiệu cá nhân hóa
Có cơ hội trở thành nhân sự part-time/full-time chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA

CÔNG TY TNHH PSYEZ MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 643/50D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

