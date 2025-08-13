Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Audit job:
- Internal audit: Make plan audit, implement internal audit and follow up improvement (for all engineering aspect in the factory including: production, quality, development, process...)
- HQ Audit & External audit: prepare, respond, follow up improvement
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Knowledge about IATF 16949, ISO 9001 (must have)
- Experience in auditing is an advantage
- Able to use Microsoft proficiently: Excel and Ppt
- Interview and make daily/weekly report in English
- Knowing Korean is an advantage. Agile, hardworking, proactive in work
- Have high co-working spirit
