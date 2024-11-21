Tuyển Software tester Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Software tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử.
Xây dựng kịch bản/ trường hợp kiểm thử cho các phần mềm ứng dụng.
Thực hiện việc kiểm thử SIT/UAT các phần mềm ứng dụng
Theo dõi việc xử lý lỗi của đội phát triển và tổng hợp báo cáo tiến độ kiểm thử, các vướng mắc lên các cấp quản lý/Quản trị dự án
Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển/kiểm thử tự động phần mềm (automation testing) gồm:
Phát triển framework và đào tạo
Automation tester,
Performance testing (load/stress...).
Tham gia xây dựng, hoàn thiện báo cáo kiểm thử và các tài liệu dự án liên quan đến toàn bộ quá trình kiểm thử.
Tham gia triển khai các Dự án Công nghệ thông tin.
Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng các sản phẩm nội bộ.
Tham gia các khoá đào tạo.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn người dùng.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân (hoặc tương đương) trong lĩnh vực có liên quan
Có từ 1 năm kinh nghiệm test manual
Hiểu biết về phương pháp Agile/Scrum và cách quản lý chất lượng hoạt động trong đó.
Kiến thức sâu rộng về kỹ thuật lập trình, phương pháp và công cụ đảm bảo chất lượng
Kỹ năng máy tính bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng trao đổi truyền đạt tốt.
Thành thạo các phương pháp hay nhất để thử nghiệm, kiểm soát phiên bản và quản lý lỗi

Tại Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận mức thu nhập cạnh tranh.
Được phát triển sản phẩm lớn, quy mô hàng triệu người dùng.
Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác theo quy định của nhà nước Việt Nam
Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

