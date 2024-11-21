Tuyển Software tester Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử.

Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử.

Xây dựng kịch bản/ trường hợp kiểm thử cho các phần mềm ứng dụng.

Thực hiện việc kiểm thử SIT/UAT các phần mềm ứng dụng

Theo dõi việc xử lý lỗi của đội phát triển và tổng hợp báo cáo tiến độ kiểm thử, các vướng mắc lên các cấp quản lý/Quản trị dự án

Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển/kiểm thử tự động phần mềm (automation testing) gồm:

Phát triển framework và đào tạo

Automation tester,

Performance testing (load/stress...).

Tham gia xây dựng, hoàn thiện báo cáo kiểm thử và các tài liệu dự án liên quan đến toàn bộ quá trình kiểm thử.

Tham gia triển khai các Dự án Công nghệ thông tin.

Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng các sản phẩm nội bộ.

Tham gia các khoá đào tạo.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn người dùng.

Bằng cử nhân (hoặc tương đương) trong lĩnh vực có liên quan

Bằng cử nhân (hoặc tương đương) trong lĩnh vực có liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm test manual

Hiểu biết về phương pháp Agile/Scrum và cách quản lý chất lượng hoạt động trong đó.

Kiến thức sâu rộng về kỹ thuật lập trình, phương pháp và công cụ đảm bảo chất lượng

Kỹ năng máy tính bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng trao đổi truyền đạt tốt.

Thành thạo các phương pháp hay nhất để thử nghiệm, kiểm soát phiên bản và quản lý lỗi

Được nhận mức thu nhập cạnh tranh.

Được nhận mức thu nhập cạnh tranh.

Được phát triển sản phẩm lớn, quy mô hàng triệu người dùng.

Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác theo quy định của nhà nước Việt Nam

Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

