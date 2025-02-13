Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Nhật Bản

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

Công ty TNHH đào tạo nhân lực TSUBAKI tuyển dụng:
Tuyển dụng 20 tài xế làm việc tại tỉnh Chiba - Nhật Bản
Lương 42tr/tháng
Tuổi: 18 - 42

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: Từ: 4 giờ sáng ～ 13 giờ chiều. Nghỉ giải lao: 1 tiếng
Hoặc từ: 6 giờ sáng ～ 15 giờ chiều.
- Ngày nghỉ : Theo lịch của công ty. Mỗi tuần nghỉ ít nhất 1 ngày
- Làm việc 8 tiếng/ 1 ngày
- Tăng ca : Khoảng 10 tiếng/tháng
- Giữa tháng 3 năm 2025 phỏng vấn trực tiếp tại VN
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH đào tạo nhân lực Tsubaki
1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Dãy B3, lầu 2, phòng 201)

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki

Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: D17 quốc lộ 22, tổ 40, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Q12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

