Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

Công ty TNHH đào tạo nhân lực TSUBAKI tuyển dụng:

Tuyển dụng 20 tài xế làm việc tại tỉnh Chiba - Nhật Bản

Lương 42tr/tháng

Tuổi: 18 - 42

- Thời gian làm việc: Từ: 4 giờ sáng ～ 13 giờ chiều. Nghỉ giải lao: 1 tiếng

Hoặc từ: 6 giờ sáng ～ 15 giờ chiều.

- Ngày nghỉ : Theo lịch của công ty. Mỗi tuần nghỉ ít nhất 1 ngày

- Làm việc 8 tiếng/ 1 ngày

- Tăng ca : Khoảng 10 tiếng/tháng

- Giữa tháng 3 năm 2025 phỏng vấn trực tiếp tại VN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH đào tạo nhân lực Tsubaki

1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Dãy B3, lầu 2, phòng 201)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.