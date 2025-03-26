Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

III MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1 Trách nhiệm A. Công tác thư ký

• Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các văn bản/hồ sơ, tài liệu

trình Ban Tổng Giám đốc theo phạm vi công việc phù

hợp;

• Đầu mối phối hợp, thực hiện hậu cần cho Ban Tổng Giám

đốc, đảm bảo chu đáo, hiệu quả;

• Thực hiện truyền tải thông tin chỉ đạo của Ban Tổng Giám

đốc và phối hợp cùng các bộ phận để thực hiện công việc

(giải trình/ báo cáo) và trình ký Ban Tổng Giám đốc, đảm

bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng công việc của các bộ

phận;

• Tham dự và tháp tùng Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc

họp và các chuyến công tác; soạn thảo biên bản họp theo

chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

B. Công tác tổng hợp

• Thực hiện công tác cập nhật liên tục thông tin lịch họp,

lịch gặp gỡ đối tác, khách hàng của Ban Tổng Giám đốc;