Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Navigos Search
- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 800 - 1 USD
III MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Trách nhiệm A. Công tác thư ký
• Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các văn bản/hồ sơ, tài liệu
trình Ban Tổng Giám đốc theo phạm vi công việc phù
hợp;
• Đầu mối phối hợp, thực hiện hậu cần cho Ban Tổng Giám
đốc, đảm bảo chu đáo, hiệu quả;
• Thực hiện truyền tải thông tin chỉ đạo của Ban Tổng Giám
đốc và phối hợp cùng các bộ phận để thực hiện công việc
(giải trình/ báo cáo) và trình ký Ban Tổng Giám đốc, đảm
bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng công việc của các bộ
phận;
• Tham dự và tháp tùng Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc
họp và các chuyến công tác; soạn thảo biên bản họp theo
chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
B. Công tác tổng hợp
• Thực hiện công tác cập nhật liên tục thông tin lịch họp,
lịch gặp gỡ đối tác, khách hàng của Ban Tổng Giám đốc;
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Performance bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI