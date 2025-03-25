Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Navigos Search

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Công tác thư ký
• Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các văn bản/hồ sơ, tài liệu trình Ban Tổng Giám đốc theo phạm vi công việc phù hợp
• Đầu mối phối hợp, thực hiện hậu cần cho Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo chu đáo, hiệu quả
• Thực hiện truyền tải thông tin chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và phối hợp cùng các bộ phận để thực hiện công việc (giải trình/ báo cáo) và trình ký Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng công việc của các bộ phận
• Tham dự và tháp tùng Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp và các chuyến công tác; soạn thảo biên bản họp theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc
B. Công tác tổng hợp
• Thực hiện công tác cập nhật liên tục thông tin lịch họp, lịch gặp gỡ đối tác, khách hàng của Ban Tổng Giám đốc
• Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng, Văn phòng
C. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng/ Lãnh đạo Phòng phân công, phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng theo tình hình kinh doanh công ty (mức thưởng rất tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

