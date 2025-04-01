Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tiếp nhận, kiểm tra văn bản, tài liệu từ các Phòng/Ban trước khi trình ký Tổng Giám đốc.

2. Tham gia các cuộc họp, ghi chép các biên bản làm việc, cuộc họp theo yêu cầu, theo dõi và đôn đốc các Phòng/Ban thực hiện nội dung kết luận trong cuộc họp.

3. Truyền đạt thông tin của Tổng giám đốc tới các Phòng/Ban liên quan hoặc các đối tác của Công ty và nhận thông tin phản hồi cho Tổng Giám đốc.

4. Soạn thảo văn bản, trả lời email/ thư nội bộ hoặc thư gửi đối tác bên ngoài theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

5. Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị và gửi thông báo mời họp đến các Phòng/Ban, cá nhân liên quan.

6. Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu.

7. Đi công tác khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc.

8. Thống kê, tổng hợp báo cáo các dược chất, các vấn đề chuyên môn về Dược theo yêu cầu Tổng Giám Đốc.

9. Phối hợp với các phòng Ban, là cầu nối giữa các bộ phận trong công tác xây dựng nhà máy mới.

10. Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng/Ban thông qua báo cáo.

11. Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc về định hướng chiến lược phát triển Công ty.

12. Thống kê, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

13. Phối hợp với các Phòng/Ban để thực hiện các chương trình, sự kiện của Công ty, hỗ trợ các hoạt động Marketing.