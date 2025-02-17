Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân golf Vân Trì, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

• Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, nghiên cứu các quy định của pháp luật và các thủ tục hồ sơ pháp lý của các dự án của công ty.

• Triển khai, giám sát và quản lý các dự án chiến lược cấp của công ty.

• Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.

• Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.

• Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

• Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật… hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai các dự án.

• Giao tiếp Tiếng Anh tốt.

Hồ sơ gồm có:

 SYLL có xác nhận của địa phương.

 Giấy xác nhận nhân sự.

Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

