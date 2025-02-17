Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sân golf Vân Trì, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, nghiên cứu các quy định của pháp luật và các thủ tục hồ sơ pháp lý của các dự án của công ty.
• Triển khai, giám sát và quản lý các dự án chiến lược cấp của công ty.
• Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.
• Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.
• Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật… hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai các dự án.
• Giao tiếp Tiếng Anh tốt.
Hồ sơ gồm có:
 SYLL có xác nhận của địa phương.
 Giấy xác nhận nhân sự.

Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Sân gôn Vân Trì – Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

