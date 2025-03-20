Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện công tác công việc liên quan đến công tác hỗ trợ việc điều hành, quản lý trong văn phòng cho thành viên Ban Điều hành.

- Tổng hợp lên lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp Ban Điều hành để phục vụ việc quản lý điều hành.

- Truyền đạt thông tin của Ban Điều hành đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Ban Điều hành

- Thu thập, kiểm tra các văn bản, tờ trình phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, tài liệu các bộ phận trình lãnh đạo phê duyệt.

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Điều hành.

- Tiếp nhận và phân phối các văn bản đi và đến do Ban Điều hành yêu cầu.

- Thực hiện công tác văn thư trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Ban Điều hành (liên hệ đối tác, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, làm các thủ tục visa).

- Giúp việc cho Ban Điều hành trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết. Chăm sóc khách hàng (gửi quà, hoa vào các dịp lễ, kỷ niệm…).

- Thực hiện công tác khác theo phân công của Ban Điều hành.