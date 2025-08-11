Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Khu Công Nghiệp Điềm Thụy Thái Nguyên, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ trực tiếp Phó Tổng Giám đốc Sản xuất trong các hoạt động hàng ngày

• Truyền đạt chính xác chỉ thị từ Phó Tổng đến các phòng ban liên quan

• Phiên dịch tiếng Hàn – Việt trong các cuộc họp, trao đổi kỹ thuật cùng các trưởng bộ phận

• Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ công việc

• Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật trong việc kiểm tra hiện trường và giải quyết vấn đề

• Tham gia giám sát các dự án kỹ thuật hoặc cải tiến theo chỉ đạo từ Phó Tổng

• Đảm bảo thông tin giữa lãnh đạo và các bộ phận được truyền đạt đầy đủ, chính xác và đúng thời điểm

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên ngành Cơ khí

• Thành thạo tiếng Hàn (nghe – nói – đọc – viết)

• Ưu tiên ứng viên đã từng:

+ Có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất của Hàn Quốc

+ Du học tại Hàn Quốc và đã trở về Việt Nam

• Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt và xử lý tình huống nhanh

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

• Kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật hoặc trợ lý kỹ thuật là lợi thế lớn

Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY

