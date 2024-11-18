Tuyển Software tester Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Đến 5 Triệu

• Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan

• Đảm bảo chất lượng dự án, phối hợp với các thành viên tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa bugs từ giai đoạn đầu

• Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

• Viết Test design, Testcase và thực thi Test cho dự án trên các App của công ty

• Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả và báo cáo kiểm thử

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có các kiến thức cơ bản về Kiểm thử phần mềm

• Nắm vững các kĩ thuật kiểm thử hộp đen (Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định,...)

• Nữ, năng động, cởi mở, có khả năng hòa nhập và gắn kết với đội nhóm

• Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.

• Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng

• Biết sử dụng các công cụ phân tích user (Firebase, Qonversion) là 1 lợi thế

• Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng dự án theo đánh giá năng lực làm việc và tình hình kinh doanh

- Du lịch công ty 1 lần/ năm

- Được làm việc cùng các Senior, Team leader,.... dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và kế hoạch đào tạo bài bản từ Fresher đến các vị trí quản lý cấp cao

- Vô vàn các cơ hội tham gia đào tạo miễn phí tại công ty: soft skills, tiếng Nhật, technical skills, on job training,....

- Các dịp team building (sinh nhật, quốc tế phụ nữ/ đàn ông, trung thu...),

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8:30 - 17:30 (Flexible time: 30 minutes)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

