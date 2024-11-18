Tuyển Software tester Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Tuyển Software tester Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Software tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Đến 5 Triệu

• Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan
• Đảm bảo chất lượng dự án, phối hợp với các thành viên tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa bugs từ giai đoạn đầu
• Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
• Viết Test design, Testcase và thực thi Test cho dự án trên các App của công ty
• Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả và báo cáo kiểm thử

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có các kiến thức cơ bản về Kiểm thử phần mềm
• Nắm vững các kĩ thuật kiểm thử hộp đen (Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định,...)
• Nữ, năng động, cởi mở, có khả năng hòa nhập và gắn kết với đội nhóm
• Có khả năng phân tích tốt về UX Analytics.
• Biết Test API cơ bản ( biết viết TCs API và biết sử dụng cơ bản Postman (collections, environments, methods, request- response) là điểm cộng
• Biết sử dụng các công cụ phân tích user (Firebase, Qonversion) là 1 lợi thế
• Có khả năng làm việc sâu, chi tiết, cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thưởng dự án theo đánh giá năng lực làm việc và tình hình kinh doanh
- Du lịch công ty 1 lần/ năm
- Được làm việc cùng các Senior, Team leader,.... dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và kế hoạch đào tạo bài bản từ Fresher đến các vị trí quản lý cấp cao
- Vô vàn các cơ hội tham gia đào tạo miễn phí tại công ty: soft skills, tiếng Nhật, technical skills, on job training,....
- Các dịp team building (sinh nhật, quốc tế phụ nữ/ đàn ông, trung thu...),
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8:30 - 17:30 (Flexible time: 30 minutes)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tester-intern-thu-nhap-toi-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252911
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất