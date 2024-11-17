Tuyển Kế toán Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Kế toán Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Tương tác với các phòng ban liên quan theo quy trình để nắm thông tin biến động tài sản, công cụ.
- Nhập liệu phần mềm phân hệ tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Hạch toán kế toán phản ánh biến động tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Đối chiếu tài khoản kế toán và danh sách chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-
- Có thể thực tập Full-time từ 3 - 6 tháng
- Có trách nhiệm, biết tương tác xử lý vấn đề
- Có tư duy số liệu, thành thạo excel
- Ưu tiên biết sử dụng FAST ERP

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ: 3tr - 6tr
- Cơm trưa tại công ty
- Hỗ trợ mộc thực tập, số liệu báo cáo, hướng dẫn báo cáo thực tập
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc , Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

