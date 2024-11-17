Tuyển Kế toán Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Tương tác với các phòng ban liên quan theo quy trình để nắm thông tin biến động tài sản, công cụ.

- Nhập liệu phần mềm phân hệ tài sản cố định, công cụ dụng cụ

- Hạch toán kế toán phản ánh biến động tài sản cố định, công cụ dụng cụ

- Đối chiếu tài khoản kế toán và danh sách chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có thể thực tập Full-time từ 3 - 6 tháng

- Có trách nhiệm, biết tương tác xử lý vấn đề

- Có tư duy số liệu, thành thạo excel

- Ưu tiên biết sử dụng FAST ERP

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ: 3tr - 6tr

- Cơm trưa tại công ty

- Hỗ trợ mộc thực tập, số liệu báo cáo, hướng dẫn báo cáo thực tập

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

