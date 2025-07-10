Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu đấu giá Tứ Hiệp Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Kế toán tổng hợp – hạch toán

Tổ chức hạch toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng và đầy đủ theo quy định nội bộ của Công ty và Nhà nước

Tổng hợp các số liệu tài chính hàng ngày, tuần, tháng báo cáo lãnh đạo Công ty.

Kiểm soát công tác kê khai, xuất hóa đơn và nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tổ chức thực hiện công tác Thu – Chi hàng ngày, đảm bảo chứng từ, sổ sách hợp lệ.

2. Kiểm soát nội bộ - Quản lý công nợ

Giám sát việc tuân thủ quy định về hạn mức tồn quỹ, phiếu thu, hóa đơn, thanh toán, tạm ứng.

Kiểm soát công nợ với đối tác/nhà thầu/khách hàng, đề xuất hoàn thiện hồ sơ.

Quản lý và thanh quyết toán tạm ứng theo quy định.

3. Báo cáo tài chính & thuế

Lập và nộp Báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thuế, báo cáo quản trị (BCQT) theo yêu cầu.

Phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng và kiểm toán khi cần thiết.

4. Kế hoạch tài chính & Quản trị dòng tiền

Lập Kế hoạch ngân sách hàng tháng/quý/năm.

Lập Kế hoạch dòng tiền (ngày/tuần/tháng/quý/năm) theo chỉ đạo cấp quản lý.

5. Phối hợp và tư vấn tài chính

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác tài chính - kế toán.

Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách tài chính để tối ưu hiệu quả hoạt động

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ, kiến thức:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan (Kế toán, Tài chính)

+ Thành thạo tin học văn phòng.

+ Sử dụng thành tạo PMKT Misa

2. Kinh nghiệm

+ Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất.

3. Kỹ năng:

+ Phân tích, tổng hợp, báo cáo,...

+ Xử lý tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 – 18.000.000 VND, deal kinh nghiệm và năng lực

Phụ cấp ăn trưa 40.000VND/bữa/ngày

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và tham gia vào các dự án lớn, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á

