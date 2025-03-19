Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Nhận chứng từ, kiểm tra rà soát chứng từ, đối chiếu công nợ

Kiểm tra hóa đơn, nhập số liệu phiếu chi, phiếu thu và ủy nhiệm chi

Làm các công việc khác mà bộ phận giao

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học năm 4/ đi thực tập/ mới tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học Kinh tế, Ngân hàng....chuyên ngành kế toán, tài chính và các ngành nghề liên quan.

Có định hướng làm kế toán

Cẩn thận, chịu khó, tỉ mỉ

Nắm được kiến thức học ở nhà trường

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước từ TPHCM, Biên Hòa đến công ty.

Được đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ, công việc và làm quen với môi trường

Làm việc tại môi trường đa quốc gia, trẻ trung, năng động

Hỗ trợ đóng dấu mộc hoàn thành thực tập

Có hỗ trợ thực tập: 4 - 5 triệu/ tháng.

Được linh hoạt thời gian nghỉ để học ở trên trường

Cân nhắc tuyển nhân viên chính thức nếu còn vị trí

