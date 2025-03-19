Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Nhận chứng từ, kiểm tra rà soát chứng từ, đối chiếu công nợ
Kiểm tra hóa đơn, nhập số liệu phiếu chi, phiếu thu và ủy nhiệm chi
Làm các công việc khác mà bộ phận giao

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học năm 4/ đi thực tập/ mới tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học Kinh tế, Ngân hàng....chuyên ngành kế toán, tài chính và các ngành nghề liên quan.
Có định hướng làm kế toán
Cẩn thận, chịu khó, tỉ mỉ
Nắm được kiến thức học ở nhà trường

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước từ TPHCM, Biên Hòa đến công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ, công việc và làm quen với môi trường
Làm việc tại môi trường đa quốc gia, trẻ trung, năng động
Hỗ trợ đóng dấu mộc hoàn thành thực tập
Có hỗ trợ thực tập: 4 - 5 triệu/ tháng.
Được linh hoạt thời gian nghỉ để học ở trên trường
Cân nhắc tuyển nhân viên chính thức nếu còn vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô L, Đường Số 6, KCN An Phước, Xã An Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

