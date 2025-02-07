Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 6 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuyên nhập liệu hóa đơn chứng từ mua vào bán ra

- Sao kê ngân hàng

- Lập báo cáo thuế theo hướng dẫn của chuyên viên phòng Kế toán thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối khoa kế toán thuộc các trường cao đẳng, đại học.

- Giới tính: Nữ.

- Không cần có kinh nghiệm, ưu tiên các bạn có mong muốn nâng cao kỹ năng về kế toán thuế, khả năng vi tính tốt

- Khả năng vi tính tốt, nhanh nhẹn.

- Nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp

- Yêu thích công việc

- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kế toán thuế trong môi trường bài bản, chuyên nghệp, có quy trình rõ ràng.

- Đóng dấu mộc chứng nhận thực tập

- Hỗ trợ:

+ Thực tập 03 tháng (33 ngày đầu: 60.000 VNĐ/Ngày, các ngày tiếp theo : 120.000 VNĐ/Ngày)

- Có thể được nhận làm fulltime sau khi tốt nghiệp.

- Trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.