Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, N03B, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ thanh toán thu mua với hộ trồng rừng

Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ với hộ gia công, hộ sản xuất

Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ thanh toán với người mua, người bán

Thực hiện kê khai và các báo cáo thuế định kỳ tại công ty

Thực hiện hỗ trợ hoàn thuế và quyết toán thuế tại các cty trong hệ thống

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính,.... (Ứng viên đã tốt nghiệp và có thể đi làm fulltime)

Trung thực, thật thà

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi

Có trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng sử dung Word, Exel, PM kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7 và nghỉ các chủ nhật hàng tuần

Công ty hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng

Được học hỏi các kinh nghiệm làm việc từ các anh chị đi trước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin