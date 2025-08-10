Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 33, N03B, KĐT Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ thanh toán thu mua với hộ trồng rừng
Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ với hộ gia công, hộ sản xuất
Hoàn thiện và theo dõi công nợ và hồ sơ thanh toán với người mua, người bán
Thực hiện kê khai và các báo cáo thuế định kỳ tại công ty
Thực hiện hỗ trợ hoàn thuế và quyết toán thuế tại các cty trong hệ thống
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên đã tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính,.... (Ứng viên đã tốt nghiệp và có thể đi làm fulltime)
Trung thực, thật thà
Chăm chỉ, chịu khó học hỏi
Có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng sử dung Word, Exel, PM kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7 và nghỉ các chủ nhật hàng tuần
Công ty hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng
Được học hỏi các kinh nghiệm làm việc từ các anh chị đi trước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
