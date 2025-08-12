Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu

- Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Lưu trữ các chứng từ kế toán

- Hỗ trợ cập nhật chứng từ, kê khai thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính

- Hỗ trợ cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán

- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo quý/năm

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối khoa kế toán thuộc các trường cao đẳng, đại học.

- Giới tính: Nữ.

- Không cần có kinh nghiệm, ưu tiên các bạn có mong muốn nâng cao kỹ năng về kế toán thuế, khả năng vi tính tốt

- Khả năng vi tính tốt, nhanh nhẹn.

- Nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp

- Yêu thích công việc

- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kế toán thuế trong môi trường bài bản, chuyên nghiệp, có quy trình rõ ràng.

- Đóng dấu mộc chứng nhận thực tập

- Hỗ trợ:

+ Thực tập 03 tháng (33 ngày đầu: 60.000 đồng/Ngày, các ngày tiếp theo : 120.000 đồng/Ngày)

- Có thể được nhận làm chính thức sau khi tốt nghiệp.

- Trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.