Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô - Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

– Hỗ trợ xử lý chứng từ kế toán:

– Kiểm tra và phân loại các chứng từ kế toán

– Nhập liệu các chứng từ vào hệ thống kế toán

– Lưu trữ và quản lý chứng từ theo quy định của công ty

– Tham gia vào quy trình kế toán hàng ngày

+ Hỗ trợ trong việc lập phiếu thu, phiếu chi

+ Hỗ trợ các công việc liên quan đến công nợ, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

– Hỗ trợ lập báo cáo tài chính:

+ Hỗ trợ trong việc lập các báo cáo tài chính định kỳ

+ Kiểm tra số liệu và đối chiếu số liệu kế toán nội bộ

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán và các phòng ban khác

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

– Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán

– Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word, và các phần mềm kế toán là một lợi thế

– Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

– Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

– Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

– Được đào tạo và hướng dẫn công việc một cách bài bản từ nhân sự kế toán của công ty

– Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

– Hỗ trợ ăn trưa theo suất tiêu chuẩn quốc tế 95k/bữa

– Lương 2-3tr (tùy năng lực)

– Tham gia các hoạt động văn hóa, team-building và các sự kiện của công ty

– Hỗ trợ trợ cấp theo quy chế công ty

– Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập dựa trên kết quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

