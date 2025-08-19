Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 162 Trường Chinh, Đống Đa, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra chứng từ kế toán.
Học cách sử dụng phần mềm kế toán (Misa)
Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác theo sự hướng dẫn của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 hoặc 4 chuyên ngành kế toán, tài chính.
Có tinh thần học hỏi, chủ động, cẩn thận và trung thực.
Ưu tiên ứng viên có thể đi thực tập full-time hoặc part-time tối thiểu 4 buổi/tuần.
Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ phụ cấp thực tập, hỗ trợ cơm trưa.
Có cơ hội được giữ lại làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp.
Được hướng dẫn bài bản bởi kế toán trưởng.
Cung cấp xác nhận thực tập và hỗ trợ báo cáo nếu cần.
Làm việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế, chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
