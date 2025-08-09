Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán của Thanh Trí
Được hướng dẫn khai tháng, quý, năm cho khách hàng
Thực hiện các công việc kế toán theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 2002 trở về trước
Cần cù, ham học hỏi, cẩn thận và trách nhiệm trong nghề nghiệp.
Không quan trọng bằng cấp
Chưa có kinh nghiệm làm việc .
Ứng viên cam kết phụ việc từ 3 tháng trở lên
Sinh viên các ngành khối kinh tế có nhu cầu thực tập để làm kế toán sau này
Được ưu tiên nhận làm nhân viên chính thức nếu có mong muốn
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương tùy năng lực ứng viên
Hỗ trợ cơm trưa
Có chi phí đi lại khi giải quyết công việc cho công ty
Được huấn luyện chuyên môn và sử dụng phần mềm
Được ưu tiên nhận làm nhân viên chính thức nếu có mong muốn
Va chạm nhiều vấn đề thuế và kế toán trong khi làm giúp ứng viên tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
