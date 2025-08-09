Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán của Thanh Trí

Được hướng dẫn khai tháng, quý, năm cho khách hàng

Thực hiện các công việc kế toán theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 2002 trở về trước

Cần cù, ham học hỏi, cẩn thận và trách nhiệm trong nghề nghiệp.

Không quan trọng bằng cấp

Chưa có kinh nghiệm làm việc .

Ứng viên cam kết phụ việc từ 3 tháng trở lên

Sinh viên các ngành khối kinh tế có nhu cầu thực tập để làm kế toán sau này

Được ưu tiên nhận làm nhân viên chính thức nếu có mong muốn

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương tùy năng lực ứng viên

Hỗ trợ cơm trưa

Có chi phí đi lại khi giải quyết công việc cho công ty

Được huấn luyện chuyên môn và sử dụng phần mềm

Được ưu tiên nhận làm nhân viên chính thức nếu có mong muốn

Va chạm nhiều vấn đề thuế và kế toán trong khi làm giúp ứng viên tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin