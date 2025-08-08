Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc về kế toán của công ty theo hướng dẫn

Thực hiện các công việc hành chính của công ty theo hướng dẫn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp hỗ trợ cho TTS

Tham gia các khóa đào tạo của công ty

Được tuyển dụng làm nhân viên chính thức sau khi hết kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.