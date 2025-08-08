Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc về kế toán của công ty theo hướng dẫn
Thực hiện các công việc hành chính của công ty theo hướng dẫn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp hỗ trợ cho TTS
Tham gia các khóa đào tạo của công ty
Được tuyển dụng làm nhân viên chính thức sau khi hết kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
