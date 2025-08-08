Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường 62, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp chứng từ, kiểm tra và đối chiếu số liệu theo hướng dẫn.

Hỗ trợ kê khai thuế và lập báo cáo cho doanh nghiệp

Thực hiện các công việc khác theo Trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi.

Ưu tiên các bạn thực tập fulltime và làm lâu dài với doanh nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập và cung cấp mộc sau quá trình thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có mentor hướng dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.