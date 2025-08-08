Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40 Đường 62, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp chứng từ, kiểm tra và đối chiếu số liệu theo hướng dẫn.
Hỗ trợ kê khai thuế và lập báo cáo cho doanh nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo Trưởng bộ phận phân công.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi.
Ưu tiên các bạn thực tập fulltime và làm lâu dài với doanh nghiệp
Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập và cung cấp mộc sau quá trình thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có mentor hướng dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
