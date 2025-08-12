Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán vào hệ thống phần mềm nội bộ

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ thanh toán

- Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, báo cáo công nợ

- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán theo quy định

- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán

- Thành thạo Microsoft Excel, Word; ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast...)

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty hỗ trợ 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ/Tháng.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập và xác nhận thời gian thực tập.

- Được học hỏi kiến thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán

- Phát triển các kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, báo cáo, làm việc nhóm

- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hướng đến giá trị và phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings

