Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán vào hệ thống phần mềm nội bộ
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ thanh toán
- Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, báo cáo công nợ
- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán theo quy định
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán
- Thành thạo Microsoft Excel, Word; ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast...)
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao
- Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty hỗ trợ 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ/Tháng.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập và xác nhận thời gian thực tập.
- Được học hỏi kiến thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán
- Phát triển các kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, báo cáo, làm việc nhóm
- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hướng đến giá trị và phát triển bền vững.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
