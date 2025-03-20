Tuyển Thực tập sinh kế toán Equest Education Group làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 43 đường 30/04 , Phương 9, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Làm cost, làm bảng kê công nợ cho khách hàng;

Vào sổ sách kế toán hàng ngày;

Theo dõi, đối chiếu công nợ, báo cáo phải thu;

Xuất hóa đơn;

Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan đến kế toán và theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;

Ưu tiên các bạn sinh viên trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp;

Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

Trình độ Tiếng Anh có thể đọc hiểu chứng từ.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ, công việc và làm quen với môi trường

Làm việc tại môi trường học trẻ trung, năng động

Hỗ trợ đóng dấu mộc hoàn thành thực tập

Có hỗ trợ thực tập: 3 triệu/ tháng.

Cân nhắc tuyển nhân viên chính thức nếu còn vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin