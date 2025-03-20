Tuyển Thực tập sinh kế toán Equest Education Group làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Equest Education Group
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 43 đường 30/04 , Phương 9, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Làm cost, làm bảng kê công nợ cho khách hàng;
Vào sổ sách kế toán hàng ngày;
Theo dõi, đối chiếu công nợ, báo cáo phải thu;
Xuất hóa đơn;
Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan đến kế toán và theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;
Ưu tiên các bạn sinh viên trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp;
Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Trình độ Tiếng Anh có thể đọc hiểu chứng từ.
Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ, công việc và làm quen với môi trường
Làm việc tại môi trường học trẻ trung, năng động
Hỗ trợ đóng dấu mộc hoàn thành thực tập
Có hỗ trợ thực tập: 3 triệu/ tháng.
Cân nhắc tuyển nhân viên chính thức nếu còn vị trí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
