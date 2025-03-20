Tuyển Thực tập sinh kế toán Equest Education Group làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 3 Triệu

Equest Education Group
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Equest Education Group

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Equest Education Group

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 43 đường 30/04 , Phương 9, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Làm cost, làm bảng kê công nợ cho khách hàng;
Vào sổ sách kế toán hàng ngày;
Theo dõi, đối chiếu công nợ, báo cáo phải thu;
Xuất hóa đơn;
Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan đến kế toán và theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;
Ưu tiên các bạn sinh viên trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp;
Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Trình độ Tiếng Anh có thể đọc hiểu chứng từ.

Quyền Lợi

Được đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ, công việc và làm quen với môi trường
Làm việc tại môi trường học trẻ trung, năng động
Hỗ trợ đóng dấu mộc hoàn thành thực tập
Có hỗ trợ thực tập: 3 triệu/ tháng.
Cân nhắc tuyển nhân viên chính thức nếu còn vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Equest Education Group

Equest Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 60 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

