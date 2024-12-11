Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: S401, Vinhome Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Quản lý, đăng tải content qua các kênh Social Media, SEO, Email Marketing, hội nhóm phụ huynh.
Tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thảo, và các hoạt động tăng nhận diện thương hiệu công ty
Thu thập thông tin học viên và phụ huynh để tìm hiểu insight.
Tìm kiếm và tư vấn cho học viên thông qua fanpage của Legg hoặc đăng bài cá nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu của ứng viên tiềm năng.
Chăm sóc, tư vấn học viên khi khách có nhu cầu về sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động và linh hoạt trong công việc; tinh thần cầu tiến, không ngần ngại học hỏi.
Có khả năng viết tốt, yêu thích việc sản xuất nội dung.
Ưu tiên thành thạo tiếng Anh (đọc, viết).
Kỹ năng thuyết phục tốt, truyền tải thông tin một cách rõ ràng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều cơ hội học hỏi thêm về marketing: content, truyền thông
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Được trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, tương tác và làm việc trực tiếp với các tài liệu Tiếng Anh.
Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty.
Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi hoàn thành đủ thời gian thực tập yêu cầu.
Mức phụ cấp: 2-3tr/tháng tuỳ theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C07-02 Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

