Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec Tower 229 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng bá app/game mobile.

Tham gia viết nội dung (content) cho store game app, và các kênh truyền thông.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng người dùng và các đối thủ trong ngành.

Học hỏi cách phân tích dữ liệu người dùng, theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Các công việc khác theo phân công của lead.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

Ưu tiên sinh viên đang học ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích app/game mobile là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Có thể lên văn phòng 1–2 ngày/tuần (linh hoạt theo lịch học).

Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ.

Có người hướng dẫn cụ thể, giúp bạn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập (nếu cần).

Có hỗ trợ phụ cấp (tuỳ theo hiệu quả công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển

