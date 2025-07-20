Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mipec Tower 229 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng bá app/game mobile.
Tham gia viết nội dung (content) cho store game app, và các kênh truyền thông.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng người dùng và các đối thủ trong ngành.
Học hỏi cách phân tích dữ liệu người dùng, theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo.
Các công việc khác theo phân công của lead.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.
Ưu tiên sinh viên đang học ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Yêu thích app/game mobile là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Có thể lên văn phòng 1–2 ngày/tuần (linh hoạt theo lịch học).
Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ.
Có người hướng dẫn cụ thể, giúp bạn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế.
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập (nếu cần).
Có hỗ trợ phụ cấp (tuỳ theo hiệu quả công việc).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
