Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Đường số 16, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thiết kế banner, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản cho các nền tảng số.

Chỉnh sửa, biên tập video theo yêu cầu.

Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ và làm việc với KOL/KOC cho các chiến dịch.

Hỗ trợ quản lý network KOL/KOC.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên.

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing,...

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, Canva,...

Có kỹ năng edit video bằng Premiere, CapCut hoặc phần mềm tương tự.

Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.

Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Học hỏi và làm việc trong môi trường thực tế về thiết kế và chỉnh sửa video.

Được đào tạo kỹ năng nâng cao về design, edit video.

Cơ hội làm việc chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.

Phụ cấp

