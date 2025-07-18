Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 Đường số 16, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thiết kế banner, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản cho các nền tảng số.
Chỉnh sửa, biên tập video theo yêu cầu.
Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ và làm việc với KOL/KOC cho các chiến dịch.
Hỗ trợ quản lý network KOL/KOC.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing,...
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, Canva,...
Có kỹ năng edit video bằng Premiere, CapCut hoặc phần mềm tương tự.
Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.
Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI
Học hỏi và làm việc trong môi trường thực tế về thiết kế và chỉnh sửa video.
Được đào tạo kỹ năng nâng cao về design, edit video.
Cơ hội làm việc chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.
Phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
