Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 05 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ xây dựng chiến dịch marketing (online/offline) cho các dịch vụ,giải pháp của Công ty.

Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất ý tưởng tiếp thị phù hợp với ngành logistics.

Tạo nội dung (bài viết, infographic, video) cho website, social media và tài liệu quảng cáo.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc triển lãm liên quan đến logistics.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của trưởng phòng và trưởng nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4, hoặc mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Markerting, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics,...

Hiểu biết cơ bản và yêu thích Marketing

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình Logistics

Đi làm full time, để đào tạo trở thành nhân viên chính thức

Năng động, cởi mở, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Có máy tính cá nhân

Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, làm việc và trải nghiệm thực tế

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập

Hỗ trợ dấu kỳ thực tập

Môi trường làm việc năng động, văn phòng hạng A, có nhiều cơ hội được đi thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

