Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 05 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng chiến dịch marketing (online/offline) cho các dịch vụ,giải pháp của Công ty.
Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất ý tưởng tiếp thị phù hợp với ngành logistics.
Tạo nội dung (bài viết, infographic, video) cho website, social media và tài liệu quảng cáo.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc triển lãm liên quan đến logistics.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của trưởng phòng và trưởng nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4, hoặc mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Markerting, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics,...
Hiểu biết cơ bản và yêu thích Marketing
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình Logistics
Đi làm full time, để đào tạo trở thành nhân viên chính thức
Năng động, cởi mở, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Có máy tính cá nhân
Hiểu biết cơ bản và yêu thích Marketing
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình Logistics
Đi làm full time, để đào tạo trở thành nhân viên chính thức
Năng động, cởi mở, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Có máy tính cá nhân
Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn, làm việc và trải nghiệm thực tế
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Hỗ trợ dấu kỳ thực tập
Môi trường làm việc năng động, văn phòng hạng A, có nhiều cơ hội được đi thực tế
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Hỗ trợ dấu kỳ thực tập
Môi trường làm việc năng động, văn phòng hạng A, có nhiều cơ hội được đi thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI