Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hà Nội: Tòa Detech, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và triển khai phát triển kênh truyền thông online: Facebook, Zalo, Website, các kênh PR vệ tinh khác,...
Lên kế hoạch nội dung và viết content cho các kênh truyền thông của công ty - Sáng tạo nội dung & hình ảnh, dùng ngôn ngữ để thu hút người đọc
Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng khác nhau
Lập báo cáo chi tiết hàng tuần và báo cáo tổng kết theo yêu cầu với các công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phòng ban
Hỗ trợ công tác khác theo chỉ đạo của cấp trên: Tham gia hỗ trợ hoạt động triển khai campaign, dự án, sự kiện của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy chủ động, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo trong công việc
Thành thạo và có khả năng sáng tạo trên các kênh Tiktok, Facebook, khả năng diễn đạt ngôn ngữ viết và thẩm mỹ về hình ảnh tốt..
Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm triển khai các dự án, chiến dịch truyền thông tại các doanh nghiệp
Có khả năng thiết kế, quay dựng cơ bản (Canva, Capcut, Photoshop, AI,...)
Ứng viên đã từng tham gia các hoạt động Đoàn, CLB, MC Sự kiện, Truyền thông là một lợi thế...
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc trong lĩnh vực Nhân sự
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
