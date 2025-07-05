Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai phát triển kênh truyền thông online: Facebook, Zalo, Website, các kênh PR vệ tinh khác,...

Lên kế hoạch nội dung và viết content cho các kênh truyền thông của công ty - Sáng tạo nội dung & hình ảnh, dùng ngôn ngữ để thu hút người đọc

Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng khác nhau

Lập báo cáo chi tiết hàng tuần và báo cáo tổng kết theo yêu cầu với các công việc được giao

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phòng ban

Hỗ trợ công tác khác theo chỉ đạo của cấp trên: Tham gia hỗ trợ hoạt động triển khai campaign, dự án, sự kiện của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các trường Đại học chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo Chí,....

Tư duy chủ động, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo trong công việc

Thành thạo và có khả năng sáng tạo trên các kênh Tiktok, Facebook, khả năng diễn đạt ngôn ngữ viết và thẩm mỹ về hình ảnh tốt..

Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm triển khai các dự án, chiến dịch truyền thông tại các doanh nghiệp

Có khả năng thiết kế, quay dựng cơ bản (Canva, Capcut, Photoshop, AI,...)

Ứng viên đã từng tham gia các hoạt động Đoàn, CLB, MC Sự kiện, Truyền thông là một lợi thế...

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc, làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc trong lĩnh vực Nhân sự

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin