Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, thu hút ứng viên trang các nền tảng tuyển dụng
Sàn lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên, tiếp nhận ứng viên đến nhận việc
2. Quản lí, xây dựng Page tuyển dụng của công ty
3. Truyền thông nội bộ: cập nhật thông tin đến các phòng ban, lập kế hoạch giải trí, sự kiện hàng tháng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng
Hình dung cơ bản về nhân sự
Có laptop cá nhận
Chủ động, ham học hỏi, có đam mê và định hướng phát triển nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập
Trợ cấp thục tập từ 1.5 đến 2 triệu(Tùy năng lực) + Thưởng theo tỉ lệ ứng viên nhận việc(Từ 200 đến 500k/ứng viên)
Được hướng dẫn và đạo tạo từ trưởng bộ
Trợ cấp điện thoại: 200k

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 05 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất