Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng, thu hút ứng viên trang các nền tảng tuyển dụng

Sàn lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên, tiếp nhận ứng viên đến nhận việc

2. Quản lí, xây dựng Page tuyển dụng của công ty

3. Truyền thông nội bộ: cập nhật thông tin đến các phòng ban, lập kế hoạch giải trí, sự kiện hàng tháng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng

Hình dung cơ bản về nhân sự

Có laptop cá nhận

Chủ động, ham học hỏi, có đam mê và định hướng phát triển nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập

Trợ cấp thục tập từ 1.5 đến 2 triệu(Tùy năng lực) + Thưởng theo tỉ lệ ứng viên nhận việc(Từ 200 đến 500k/ứng viên)

Được hướng dẫn và đạo tạo từ trưởng bộ

Trợ cấp điện thoại: 200k

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin