Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

1.Thiết kế Điện các công trình clubhouse, chung cư, văn phòng, biệt thự, khách sạn....

2.In ấn bản vẽ

3.Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý bộ môn

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Có máy tính cá nhân, làm việc đúng giờ

2.Thực tập đúng theo lịch đăng ký

3.Chăm chỉ, nhiệt tình, tuân thủ quy chế công ty

Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì

1.Vừa học, vừa làm, vừa có thu nhập

2.Triển khai bản vẽ ngay trên dự án thực tế

3.Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

4.Có full bộ kỹ năng đi làm, tự tin khi ứng tuyển sau khi ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin