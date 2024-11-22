Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 3 - 3.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 205/37A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Tuyển dụng theo kế hoạch của phòng ban.
- Đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TopCV, vieclam24h,....
- Sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp thời gian phỏng vấn cho các ứng viên.
- Quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch của nhân viên
- Và các công việc hành chính...
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân;
- Làm được full-time.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trong thời gian làm việc.
- Độ tuổi từ 18-25, ưu tiên sinh viên mới ra trường or THỰC TẬP SINH.
- Siêng năng, chịu khó học.
- Ưu tiên nữ.
- Làm được full-time.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trong thời gian làm việc.
- Độ tuổi từ 18-25, ưu tiên sinh viên mới ra trường or THỰC TẬP SINH.
- Siêng năng, chịu khó học.
- Ưu tiên nữ.
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 3 triệu + hoa hồng
- Được làm việc, học hỏi trong môi trường trẻ trung năng động
- Phỏng vấn đi làm ngay
- CÓ HỖ TRỢ DẤU MỘC, CHỮ KÝ
- Thời gian làm việc: T2 - T7, Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30 (T7: 8h00 - 12h00)
- Được làm việc, học hỏi trong môi trường trẻ trung năng động
- Phỏng vấn đi làm ngay
- CÓ HỖ TRỢ DẤU MỘC, CHỮ KÝ
- Thời gian làm việc: T2 - T7, Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30 (T7: 8h00 - 12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI