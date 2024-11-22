Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 3 - 3.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 205/37A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tuyển dụng theo kế hoạch của phòng ban.

- Đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TopCV, vieclam24h,....

- Sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp thời gian phỏng vấn cho các ứng viên.

- Quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch của nhân viên

- Và các công việc hành chính...

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân;

- Làm được full-time.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trong thời gian làm việc.

- Độ tuổi từ 18-25, ưu tiên sinh viên mới ra trường or THỰC TẬP SINH.

- Siêng năng, chịu khó học.

- Ưu tiên nữ.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 3 triệu + hoa hồng

- Được làm việc, học hỏi trong môi trường trẻ trung năng động

- Phỏng vấn đi làm ngay

- CÓ HỖ TRỢ DẤU MỘC, CHỮ KÝ

- Thời gian làm việc: T2 - T7, Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30 (T7: 8h00 - 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.