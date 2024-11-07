Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Set up máy tính, hệ thống mạng...cho hệ thống của công ty
Xử lý sự cố máy tính về phần cứng.
Tham gia vào đội triển khai dự án cho khách hàng, đối tác của Công ty
Hỗ trợ các công việc kỹ thuật chung của phòng kỹ thuật
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT, Quản trị mạng.
Ưu tiên các sinh sinh có chứng chỉ CCNA
Yêu thích ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản trị mạng
Có xe máy, lý lịch, hồ sơ rõ ràng.
Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động.
- Sau khi thực tập được ký tên và đóng dấu của Công Ty.
- Được training, mở mang kiến thức với các phần mềm, công nghệ mới, được tiếp xúc với công việc thực tiễn, có lợi cho phát triển con đường sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công Ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
