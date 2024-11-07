Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Kỹ thuật viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Set up máy tính, hệ thống mạng...cho hệ thống của công ty
Xử lý sự cố máy tính về phần cứng.
Tham gia vào đội triển khai dự án cho khách hàng, đối tác của Công ty
Hỗ trợ các công việc kỹ thuật chung của phòng kỹ thuật
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT, Quản trị mạng.
Ưu tiên các sinh sinh có chứng chỉ CCNA
Yêu thích ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản trị mạng
Có xe máy, lý lịch, hồ sơ rõ ràng.
Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động.
- Sau khi thực tập được ký tên và đóng dấu của Công Ty.
- Được training, mở mang kiến thức với các phần mềm, công nghệ mới, được tiếp xúc với công việc thực tiễn, có lợi cho phát triển con đường sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 75, Đường Số 3, Khu Dân Cư City Land, Phường 7, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

