Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Set up máy tính, hệ thống mạng...cho hệ thống của công ty

Xử lý sự cố máy tính về phần cứng.

Tham gia vào đội triển khai dự án cho khách hàng, đối tác của Công ty

Hỗ trợ các công việc kỹ thuật chung của phòng kỹ thuật

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT, Quản trị mạng.

Ưu tiên các sinh sinh có chứng chỉ CCNA

Yêu thích ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản trị mạng

Có xe máy, lý lịch, hồ sơ rõ ràng.

Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động.

- Sau khi thực tập được ký tên và đóng dấu của Công Ty.

- Được training, mở mang kiến thức với các phần mềm, công nghệ mới, được tiếp xúc với công việc thực tiễn, có lợi cho phát triển con đường sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin