Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Đường số 16, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên

Liên lạc với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn

Tham gia vào dự án branding tuyển dụn

Hỗ trợ đào tạo nhân sự mới

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa

Hỗ trợ những công việc hành chính khác của bộ phận Nhân sự.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự

Có laptop cá nhân.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt

Yêu thích công việc tuyển dụng, training

Biết sử dụng các công cụ tin học văn phòng

Có định hướng theo lĩnh vực nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ + thưởng KPI

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Được training về các công việc về Tuyển dụng

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động, làm hết mình chơi hết hồn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin