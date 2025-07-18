Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 Đường số 16, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên
Liên lạc với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
Tham gia vào dự án branding tuyển dụn
Hỗ trợ đào tạo nhân sự mới
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa
Hỗ trợ những công việc hành chính khác của bộ phận Nhân sự.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hỗ trợ + thưởng KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
