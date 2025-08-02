Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 - 88 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing.

Tạo nội dung hấp dẫn và thu hút trên nhiều nền tảng khác nhau.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Đề xuất các ý tưởng nội dung sáng tạo và phù hợp với chiến lược marketing tổng thể.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Theo dõi các xu hướng marketing nội dung mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có niềm đam mê với lĩnh vực marketing nội dung và truyền thông.

Nắm bắt nhanh các xu hướng và công nghệ mới.

Quen thuộc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok, v.v...).

Tại CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP

