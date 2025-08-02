Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82

- 88 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing.
Tạo nội dung hấp dẫn và thu hút trên nhiều nền tảng khác nhau.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.
Đề xuất các ý tưởng nội dung sáng tạo và phù hợp với chiến lược marketing tổng thể.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Theo dõi các xu hướng marketing nội dung mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có niềm đam mê với lĩnh vực marketing nội dung và truyền thông.
Nắm bắt nhanh các xu hướng và công nghệ mới.
Quen thuộc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok, v.v...).

Tại CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82-88 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

