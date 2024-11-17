Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354 Lý Thường Kiệt, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thi công lắp đặt hệ thống camera, mạng LAN, thoại, báo cháy, máy chấm công, báo trộm, cửa từ cho nhà ở, văn phòng, nhà xưởng và các hạng mục của công ty và các thiết bị trong nghành CCTV nói chung.

Cài đặt phần mềm camera xem qua mạng.

Đi dây hệ thống camera, tổng đài, mạng, cáp quang, báo cháy, báo trộm, cửa từ chấm công (.làm việc theo nhóm).

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc Fulltime

Nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt

Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, thành thạo các kỹ năng internet, office...

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường ngành kỹ thuật (kỹ thuật máy tính, mạng, internet, điện)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Ưu tiên nhận việc chính thức ngay khi đạt yêu cầu.

Hỗ trợ thực tập + dấu mộc

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Được đào tạo bài bản về Kỹ thuật thi công, ngành CCTV, Thiết bị an ninh giám sát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin