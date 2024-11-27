Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Chũ, Lục Ngạn, Lục Ngạn, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.
- Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa.
- Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa chỉ của khách hàng.
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
- Bàn giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng (nếu có)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 6 - 10tr/tháng (Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng)
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến rộng mở
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI