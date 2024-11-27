Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.

- Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa.

- Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa chỉ của khách hàng.

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng

- Bàn giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng (nếu có)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận