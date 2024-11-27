Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang

Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Chũ, Lục Ngạn, Lục Ngạn, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa trong kho.
- Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa.
- Vận chuyển các sản phẩm điện máy và điều hòa từ siêu thị đến địa chỉ của khách hàng.
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
- Bàn giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng (nếu có)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6 - 10tr/tháng (Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng)
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

