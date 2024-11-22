Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH ELITE VDP

Kỹ thuật viên lắp đặt

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lắp đặt mới, sữa chữa và bảo trì định kì các thiết bị, máy móc tại địa chỉ khách hàng theo lịch hoặc phát sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
- Làm báo cáo định kì lịch bảo trì.
- Đi công tác tỉnh theo lịch phân công của Trưởng Bộ phận
- Cung cấp hình ảnh và báo cáo có chữ ký xác nhận của khách hàng tại địa điểm lắp đặt hoặc bảo trì gửi về Phòng Nhân sự.
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam : từ 22- 45 tuổi, có thể đi công tác tỉnh
- Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp nghể trở lên.
- Am hiểu các thiết bị điện tử máy móc thiết bị điện.
- Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo trong quá trình làm việc)
- Yêu cầu chung: Thật thà, chịu khó, có tính kỷ luật cao, hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng các dịp lễ lớn).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Khi đi công tác nhân viên được hưởng công tác phí theo Quy định của Công ty tùy vào từng thời điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ELITE VDP

CÔNG TY TNHH ELITE VDP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng LE-03.33, LE-03.34, Tầng 3 Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-bao-tri-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255247
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Unity Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 15 Triệu Công ty TNHH Thang máy Pacific
79 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 75 Triệu Công ty TNHH Thang máy Pacific
Trên 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ELITE VDP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Medcomtech
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm