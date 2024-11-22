Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lắp đặt mới, sữa chữa và bảo trì định kì các thiết bị, máy móc tại địa chỉ khách hàng theo lịch hoặc phát sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
- Làm báo cáo định kì lịch bảo trì.
- Đi công tác tỉnh theo lịch phân công của Trưởng Bộ phận
- Cung cấp hình ảnh và báo cáo có chữ ký xác nhận của khách hàng tại địa điểm lắp đặt hoặc bảo trì gửi về Phòng Nhân sự.
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam : từ 22- 45 tuổi, có thể đi công tác tỉnh
- Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp nghể trở lên.
- Am hiểu các thiết bị điện tử máy móc thiết bị điện.
- Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo trong quá trình làm việc)
- Yêu cầu chung: Thật thà, chịu khó, có tính kỷ luật cao, hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8.000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng các dịp lễ lớn).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Khi đi công tác nhân viên được hưởng công tác phí theo Quy định của Công ty tùy vào từng thời điểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP
