Công việc Kỹ thuật viên lắp đặt

-

Có 33 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Pacific
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 75 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Pacific
Hạn nộp: 18/12/2024
Quảng Ninh Hà Nội Đã hết hạn Trên 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Pacific
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Pacific
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Kiên Giang Quảng Ninh Hà Nội Đã hết hạn 79 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ Thuật Space
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Kỹ Thuật Space làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Kỹ Thuật Space
Hạn nộp: 24/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 6 Triệu
Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẾP XANH FAMILY
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH BẾP XANH FAMILY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH BẾP XANH FAMILY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Hạn nộp: 18/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITEC
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH AMITEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AMITEC
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Unity Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Unity Việt Nam
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt đang tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành sản xuất, nội thất, xây dựng, điện tử và viễn thông. Mức lương của nhân viên kỹ thuật viên lắp đặt dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, lĩnh vực, kỹ năng và yêu cầu công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt là công việc liên quan đến việc lắp ráp, cài đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị, máy móc hoặc hệ thống kỹ thuật trong các ngành viễn thông, xây dựng, ngành cơ khí, điện tử, điện lạnh và nhiều lĩnh vực khác.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt đang có xu hướng tăng mạnh. Theo như Job3s tìm hiểu cho thấy nhiều năm gần đây, kỹ thuật không phải là ngành được nhiều thí sinh đăng ký nhất nhưng lại được biết đến là một trong những lĩnh vực đào tạo sinh viên sau khi ra trường có tỷ lệ tìm được việc làm cao nhất.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt ngày càng tăng cao

Hơn nữa, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao để thực hiện các công việc lắp đặt và bảo trì thiết bị, máy móc. Theo số liệu thống kê, các doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng người lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm tới 45,96% tổng nhu cầu tuyển dụng, nhóm lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ, bằng cấp có chỉ tiêu tương đương khoảng 16%.

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Mức lương của một nhân viên lắp ráp giao động từ 8.000.000 – 15.000.000 (VNĐ/tháng)
Mức lương của một nhân viên lắp ráp giao động từ 8.000.000 – 15.000.000 (VNĐ/tháng)

Hiện nay. mức lương của một nhân viên lắp ráp giao động từ 8.000.000 – 15.000.000 (VNĐ/tháng). Nhìn chung, mức lương của nhân viên lắp ráp ở mức tương đối cao so với các vị trí khác. Tuy nhiên, mức lương hỗ trợ kỹ thuật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, quy mô công ty và lĩnh vực nên sẽ có sự chênh lệch về mức lương.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập kỹ thuật lắp đặt

4.000.000 - 6.000.000

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kỹ thuật lắp đặt

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng kỹ thuật lắp đặt

20.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo lĩnh vực:

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt camera

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt viễn thông

8.000.000 - 18.000.000

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt điện máy

8.000.000 - 18.000.000

Việc làm kỹ thuật lắp đặt nội thất

8.000.000 - 18.000.000

Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt thang máy

10.000.000 - 20.000.000

4. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Công việc của một kỹ thuật viên lắp đặt thường liên quan đến việc lắp đặt, vận hành và bảo trì..
Công việc của một kỹ thuật viên lắp đặt thường liên quan đến việc lắp đặt, vận hành và bảo trì..

Mỗi lĩnh vực, nhân viên kỹ thuật lắp đặt lại có những nhiệm vụ công việc, yêu cầu khác nhau. Do đó, mỗi vị trí sẽ có mô tả khác nhau, tuy nhiên công việc của một nhân viên lắp đặt cơ bản sẽ bao gồm những công đoạn như sau:

  • Chuẩn bị và lập kế hoạch: Nhân viên kỹ thuật lắp đặt phải chuẩn bị các thiết bị cần có cho công việc lắp đặt, nắm rõ yêu cầu cụ thể từ khách hàng và yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật cần phải kiểm tra các bộ phận, vật liệu cần thiết để đảm bảo hoạt động đúng quy cách và tránh việc hỏng hóc.
  • Lắp ráp và kết nối thiết bị: Sau công tác chuẩn bị, nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành lắp ráp và kết nối thiết bị theo đúng bản vẽ hoặc yêu cầu. Những công việc có thể bao gồm như: Cắt, khoan, gắn các linh kiện, phụ kiện cũng như kết nối dây điện và dây mạng.
  • Kiểm tra và điều chỉnh: Sau khi đã hoàn thành xong việc lắp đặt, nhân viên kỹ thuật cần kiểm tra lại, điều chỉnh sao cho máy móc, hệ thống hoạt động được ổn định nhất, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất và an toàn.
  • Hướng dẫn và bàn giao: Cuối cùng, nhân viên kỹ thuật lắp đặt sẽ thu dọn và cung cấp hướng dẫn sử dụng cho khách hàng để bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh. Nhân viên kỹ thuật sẽ giải đáp thắc mắc, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau khi đã lắp đặt xong để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
  • Báo cáo và ghi nhận công việc: Nhân viên kỹ thuật lắp đặt thường phải lập báo cáo về quá trình thực hiện, những vấn đề gặp phải và các giải pháp đã áp dụng hoặc thay thế. Điều này giúp cho những bộ phận liên quan có được thông tin chi tiết, tiến độ công việc và tình trạng hoạt động của sản phẩm, hệ thống.

5. Yêu cầu đối với việc tuyển dụng kỹ thuật viên lắp đặt

Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật lắp đặt tương đối cao
Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật lắp đặt tương đối cao

Tuyển kỹ thuật viên lắp đặt phải có kiến thức, kỹ năng vững vàng về về các loại thiết bị và hệ thống cần lắp đặt, cũng như khả năng sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng để thực hiện công việc một cách chính xác và an toàn nhất.

  • Yêu cầu về trình độ, bằng cấp: Thông thường, các công ty sẽ yêu cầu bằng cấp liên quan hoặc tương đương trong ngành như: Điện, Điện tử, Điện lạnh, Điện tử viễn thông….Những bằng cấp này sẽ chứng minh được kiến thức cơ bản về lắp đặt, sửa chữa các thiết bị công nghệ của bạn, giúp công ty sẽ tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian đào tạo.
  • Kỹ năng lắp đặt và bảo trì: Kỹ năng lắp đặt và bảo trì là kỹ năng quan trọng nhất của một nhân viên lắp đặt. Đây là công việc yêu cầu sự chính xác cao để có thể cài đặt được các thiết bị theo sơ đồ kỹ thuật và hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, khả năng kiểm tra, sửa chữa và bảo trì các hệ thống, thiết bị điện tử để đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn cho người sử dụng cũng rất cần thiết.
  • Đọc hiểu và áp dụng các bản vẽ kỹ thuật: Để nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc lắp đặt một cách chuẩn xác và hiệu quả, bạn cần có khả năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện. Ngoài ra, việc hiểu và áp dụng các sơ đồ mạch điện cũng rất cần thiết để phát hiện và khắc phục mọi sự cố khi cần thiết.
  • Sử dụng công cụ và thiết bị lắp đặt cơ bản: Để thực hiện công việc lắp đặt, bạn cần phải thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị lắp đặt cơ bản như: Máy khoan, búa... Việc biết cách sử dụng các loại công cụ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo sự an toàn cho mọi người xung quanh.
  • Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn: Với công việc liên quan đến điện, điện tử, các hệ thống phức tạp, nhân viên kỹ thuật lắp đặt cần phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn an toàn liên quan để đảm bảo sự an toàn cho thân mình mình và người khác.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Công việc làm lắp đặt thường đòi hỏi sự phối hợp với các thành viên trong dự án, nhất là đối với những dự án phức tạp. Chính vì thế, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm rất quan trọng, giúp công việc được diễn ra một cách hiệu quả và đúng tiến độ.
  • Chủ động và khả năng giải quyết vấn đề: Với môi trường làm việc thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức, bạn cần phải có tinh thần chủ động, khả năng giải quyết vấn đề để có thể đưa ra các giải pháp nhanh chóng.

6. Những việc làm kỹ thuật lắp đặt phổ biến nhất hiện nay

Tuyển dụng kỹ thuật lắp đặt hiện nay khá đa dạng và phổ biến, bao gồm: Lắp đặt hệ thống camera giám sát, nội thất, thang máy và các thiết bị điện tử gia dụng. Những công việc này yêu cầu kỹ năng chuyên môn cao, khả năng sử dụng công cụ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng lắp đặt cũng như an toàn trong suốt quá trình thực hiện và sử dụng.

6.1. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt camera

Việc làm nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera bao gồm khảo sát, lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát tại các khu vực cần thiết cho: Hộ gia đình, doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất, cơ quan, tổ chức, đường sá...

Kỹ thuật viên phải đảm bảo camera hoạt động ổn định, sao cho người dùng có thể theo dõi từ xa qua các thiết bị. Công việc này đòi hỏi nhân viên kỹ thuật lắp đặt phải kiến thức về thiết bị điện tử, mạng và kỹ năng bảo trì hệ thống giám sát.

6.2. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt nội thất

Việc làm nhân viên kỹ thuật lắp đặt nội thất bao gồm các công việc lắp đặt, điều chỉnh, hoàn thiện trang thiết bị nội thất như: Giường, bàn ghế, tủ kệ, và các vật dụng khác trong không gian sống hoặc làm việc của căn hộ, văn phòng, khách sạn, nhà hàng.

Công việc này đòi hỏi kỹ thuật viên cần đảm bảo việc lắp đặt đúng theo thiết kế và bản vẽ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng của từng món đồ.

6.3. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt điện máy

Tuyển dụng kỹ thuật viên lắp đặt điện máy bao gồm các công việc như lắp đặt, kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện máy như: Máy giặt, máy lọc nước, tủ lạnh, điều hòa và các thiết bị gia dụng khác.

Kỹ thuật sẽ phải chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị tới địa chỉ lắp đặt, thực hiện các bước kết nối điện, kiểm tra vận hành máy và đảm bảo hoạt động đúng cách. Công việc này đòi hỏi kiến thức về điện, điện tử, điện lạnh, kỹ năng sử dụng thiết bị và xử lý các sự cố kỹ thuật khi có vấn đề phát sinh.

6.4. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt thang máy

Tuyển kỹ thuật viên lắp đặt thang máy bao gồm các công việc như lắp ráp, cài đặt và kiểm tra các hệ thống thang máy tại các tòa nhà, văn phòng, chung cư, công trình xây dựng.

Kỹ thuật viên cần thực hiện lắp đặt các bộ phận của thang máy, kết nối hệ thống điện, điều khiển, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định và an toàn. Công việc này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về điện, cơ khí, các tiêu chuẩn an toàn, kỹ năng bảo trì và sửa chữa thang máy khi cần thiết.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên lắp đặt

Những việc làm kỹ thuật lắp đặt phổ biến nhất hiện nay
Những việc làm kỹ thuật lắp đặt phổ biến nhất hiện nay

Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật lắp đặt thường tập trung tại các thành phố lớn với nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng phát triển mạnh mạnh mẽ. Các thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, và Bình Dương là những nơi có nhiều cơ hội việc làm trong ngành này.

7.1. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và làm trung tâm văn hóa, chính trị của Việt Nam. Với sự phát triển mạnh của các khu đô thị và xây dựng tạo ra cơ hội việc việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật lắp đặt như: Điện, điện tử, hệ thống điều hòa, mạng viễn thông, hoặc các thiết bị công nghiệp khác.

7.2. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam về quy mô dân số và là trung tâm kinh tế, giải trí. Tại đây, cơ hội việc làm kỹ thuật lắp đặt trong các lĩnh vực như An ninh, điện máy và cơ khí … đang phát triển mạnh. Chính vì thế, các doanh nghiệp và nhà thầu thường xuyên tìm kiếm kỹ thuật viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn để có thể đáp ứng công việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị.

7.3. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt tại Đà Nẵng

Mặc dù không nhiều như ở hai thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhưng Đà Nẵng là khu vực tạo ra những cơ hội việc làm kỹ thuật cho những ai mong muốn làm việc tại khu vực miền Trung. Nhìn chung, các công ty, nhà máy, dự án lớn tại Đà Nẵng vẫn cần tuyển dụng kỹ thuật viên lắp đặt để hỗ trợ cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

7.4. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt tại Hải Phòng

Việc làm kỹ thuật lắp đặt tại Hải Phòng đang rất phát triển
Việc làm kỹ thuật lắp đặt tại Hải Phòng đang rất phát triển

Tim việc làm tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật lắp đặt đang phát triển, đặc biệt trong các ngành điện, cơ khí… Mặc dù không sôi động như ở Hà Nội hay TP.HCM, nhưng đây vẫn là một cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm công việc trong môi trường kỹ thuật tại khu vực phía Bắc.

7.4. Việc làm kỹ thuật viên lắp đặt tại Bình Dương

Thị trường việc làm Bình Dương, các khu công nghiệp, khu chế xuất, công trình xây dựng thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viên lắp đặt lớn. Ngoài ra, khu vực này có các công ty chuyên về bảo trì và lắp đặt thiết bị công nghiệp giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên trong ngành kỹ thuật.

Mức lương của việc làm kỹ thuật lắp đặt dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn tùy thuộc vào yêu cầu công việc và kinh nghiệm của ứng viên. Với sự phát triển của các ngành công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên lắp đặt tiếp tục được mở rộng và mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định cho những ai có kỹ năng và đam mê trong lĩnh vực này