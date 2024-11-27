Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 liền kề 11 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

-Dựng và lắp đặt các bộ lọc tổng xử lý nước sinh hoạt đầu nguồn.

-Lắp đặt, khảo sát, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì máy lọc nước gia đình và bộ lọc tổng đầu nguồn

-Các công việc khác theo điều động của trưởng bộ phận.

-Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật, điện

-Có kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa máy lọc nước

-Trung thực, chăm chỉ, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương gồm lương cơ bản và lương doanh số tối thiểu từ 10.000.000đ trở lên

-Xét tăng lương thường kỳ theo quý/năm và theo hiệu quả công việc

-Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động tập thể (du lịch, thể thao...)

-Môi trường làm việc năng động, thoải mái, sếp và đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

