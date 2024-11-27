Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 liền kề 11 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

-Dựng và lắp đặt các bộ lọc tổng xử lý nước sinh hoạt đầu nguồn.
-Lắp đặt, khảo sát, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì máy lọc nước gia đình và bộ lọc tổng đầu nguồn
-Các công việc khác theo điều động của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật, điện
-Có kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa máy lọc nước
-Trung thực, chăm chỉ, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương gồm lương cơ bản và lương doanh số tối thiểu từ 10.000.000đ trở lên
-Xét tăng lương thường kỳ theo quý/năm và theo hiệu quả công việc
-Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động tập thể (du lịch, thể thao...)
-Môi trường làm việc năng động, thoải mái, sếp và đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 333 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

