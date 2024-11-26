Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2016 (tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng tin học, đo lường và tự động hoá cho các giải pháp trong ngành môi trường, công nghiệp, nông nghiệp thông minh, thuỷ lợi .v.v . Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thúc đẩy toàn bộ năng lực của mình để phát triển ứng dụng công nghệ mới vào quan trắc môi trường tự động liên tục với mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện, sản phẩm có độ chính xác cao và công nghệ cao cấp nhất trên thị trường.

Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ thuật viên với trách nhiệm chính như sau:

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, hệ thống tự động hóa.

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống

Giải đáp hỗ trợ khách hàng các vấn đề phát sinh của hệ thống

Theo dõi, kiểm tra hệ thống, xử lý sự cố từ xa cho khách hàng

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành Kỹ thuật, Điện - Điện tử - Tự động hóa. Ưu tiên cùng lĩnh vực ngành nghề với công ty

Am hiểu truyền thông công nghiệp

Chấp nhận đi công tác xa/thường xuyên

Yêu cầu khác:

Biết lập trình PLC, vẽ Autocad là lợi thế

Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Không sợ độ cao

Đi công tác tỉnh ngắn hạn

Ưu tiên biết lái xe ô tô

Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Môi trường làm việc năng động

Thu nhập thỏa đáng theo năng lực làm việc (11-15 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

