Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
- Hà Nội: Số 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2016 (tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng tin học, đo lường và tự động hoá cho các giải pháp trong ngành môi trường, công nghiệp, nông nghiệp thông minh, thuỷ lợi .v.v . Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thúc đẩy toàn bộ năng lực của mình để phát triển ứng dụng công nghệ mới vào quan trắc môi trường tự động liên tục với mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện, sản phẩm có độ chính xác cao và công nghệ cao cấp nhất trên thị trường.
Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ thuật viên với trách nhiệm chính như sau:
Kỹ thuật viên
Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, hệ thống tự động hóa.
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống
Giải đáp hỗ trợ khách hàng các vấn đề phát sinh của hệ thống
Theo dõi, kiểm tra hệ thống, xử lý sự cố từ xa cho khách hàng
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành Kỹ thuật, Điện - Điện tử - Tự động hóa. Ưu tiên cùng lĩnh vực ngành nghề với công ty
Am hiểu truyền thông công nghiệp
Chấp nhận đi công tác xa/thường xuyên
Yêu cầu khác:
Biết lập trình PLC, vẽ Autocad là lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
Không sợ độ cao
Đi công tác tỉnh ngắn hạn
Ưu tiên biết lái xe ô tô
Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Môi trường làm việc năng động
Thu nhập thỏa đáng theo năng lực làm việc (11-15 triệu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
