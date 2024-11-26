Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Kỹ thuật viên lắp đặt

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2016 (tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng tin học, đo lường và tự động hoá cho các giải pháp trong ngành môi trường, công nghiệp, nông nghiệp thông minh, thuỷ lợi .v.v . Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....
VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC)
tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt
Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thúc đẩy toàn bộ năng lực của mình để phát triển ứng dụng công nghệ mới vào quan trắc môi trường tự động liên tục với mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện, sản phẩm có độ chính xác cao và công nghệ cao cấp nhất trên thị trường.
Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ thuật viên với trách nhiệm chính như sau:
Kỹ thuật viên
Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, hệ thống tự động hóa.
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống
Giải đáp hỗ trợ khách hàng các vấn đề phát sinh của hệ thống
Theo dõi, kiểm tra hệ thống, xử lý sự cố từ xa cho khách hàng

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Điện - Điện tử - Tự động hóa
Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành Kỹ thuật, Điện - Điện tử - Tự động hóa. Ưu tiên cùng lĩnh vực ngành nghề với công ty
Am hiểu truyền thông công nghiệp
Chấp nhận đi công tác xa/thường xuyên
Yêu cầu khác:
Biết lập trình PLC, vẽ Autocad là lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
Không sợ độ cao
Đi công tác tỉnh ngắn hạn
Ưu tiên biết lái xe ô tô

Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Môi trường làm việc năng động
Thu nhập thỏa đáng theo năng lực làm việc (11-15 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 - 100 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-11-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257431
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Unity Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PSV HOME
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 15 Triệu Công ty TNHH Thang máy Pacific
79 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 75 Triệu Công ty TNHH Thang máy Pacific
Trên 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ELITE VDP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Medcomtech
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm